Ankara Başsavcılığı 39 ilde eş zamanlı operasyonda 139 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Ankara Başsavcılığı 39 ilde eş zamanlı operasyonda 139 şüpheliyi gözaltına aldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 139 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 23 mağdurun toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı, 52 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. Bu kapsamda 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 139 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde, 52 kişinin ise firari olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Başsavcılığımızca yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirket ve şahıs hesapları kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; mağdur olan 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları, mağdurların müşterek IBAN numaralarına gönderdikleri tutarlar, kendilerine yükletilen sahte mobil uygulamalardan yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturulmak suretiyle fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık eylemlerinin şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği, Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira EFT işlemlerinden oluştuğu ve toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen tutarları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlık ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde, 52 kişinin ise firari olduğu tespit edilmiştir. Firari 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Eyleme iştirak eden şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulanmıştır. Ayrıca soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazı ve banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman/bilirkişi tarafından yürütülen incelemeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Ankara BaşsavcılığıDolandırıcılıkOperasyon3. SayfaEkonomiSuçSon Dakika

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