Ankara-Bolu sınırında çıkan yangın Gerede'ye sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara-Bolu sınırında çıkan yangın Gerede'ye sıçradı

Ankara-Bolu sınırında çıkan yangın Gerede\'ye sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan anız yangını Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve 2 helikopter sevk edildi.

21.08.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara- Bolu sınırında Kızılcahamam ilçesinde başlayan anız yangını Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve 2 helikopter sevk edildi.

Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Helikopter, 3-sayfa, Gerede, Ankara, Dünya, bolu, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara-Bolu sınırında çıkan yangın Gerede'ye sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara-Bolu sınırında çıkan yangın Gerede'ye sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement