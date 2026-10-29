Ankara Çankaya'da patlayan doğal gaz yangına yol açtı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da patlayan doğal gaz yangına yol açtı, itfaiye söndürdü

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Ankara Çankaya\'da patlayan doğal gaz yangına yol açtı, itfaiye söndürdü
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Ankara Çankaya\'da patlayan doğal gaz yangına yol açtı, itfaiye söndürdü
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Ankara Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki bir dairede doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında odada kimse bulunmadığı için maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir dairede doğal gazı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci sokakta bulunan bir binadaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin doğal gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlama esnasında odada kimse olmadığı için yangın yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeİtfaiyeÇankayaDikmenAnkaraGüncelSon Dakika

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