14 ilde "Daltonlar" baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 ilde "Daltonlar" baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
14 ilde "Daltonlar" baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12\'si çocuk
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada, "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 12'sinin adli süreçte bulunan çocuk olduğu bildirildi. 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıya katıldığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i daha önce tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmayı genişletti. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi.

İŞ YERİNE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarda, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve saldırıya katıldıkları tespit edilen 7 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerin 3'ünün adli süreçte bulunan çocuk olduğu öğrenildi.

İLK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

2 Ekim'de adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

"DALTONLAR" BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI: 12'Sİ ÇOCUK

Olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüphelilerin belirlenmesi için ele geçirilen deliller incelendi. Başsavcılığın açıklamasına göre bu inceleme sonucunda, "Daltonlar" suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 12'sinin adli süreçte bulunan çocuk olduğu belirtildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait adreslere bugün 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Ankara BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaÇankayaGüncelAnkaraEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
08:09
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:10:45. #.0.2#
SON DAKİKA: 14 ilde "Daltonlar" baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei