Ankara Çubuk\'ta park halindeki araçta hareketsiz görülen 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara Çubuk'ta park halindeki araçta hareketsiz görülen 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: İHA
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