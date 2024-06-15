Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil, bir minibüs ile park halindeki araçlara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

15.06.2024 07:36
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında T.Ç. idaresindeki 06 AG 8748 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüjü aşan otomobil, önce karşı yöndeki sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 06 JU 434 plakalı minibüse çarptı ve daha sonra da bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobillere ve motosikletlere çarparak durabildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.D. ve ismi henüz bilinmeyen minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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