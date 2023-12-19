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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8...
19.12.2023 - 08:48,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 19 Aralık 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Başsavcılığı, Cumhuriyet, Ankara, Terör, Gözaltı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8... - Son Dakika


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