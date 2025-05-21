Ankara'da bir tırda yapılan aramada 9 milyon lira değererinde 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Malatya'dan Kocaeli'ye kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüpheli bir tırı Kahramankazan ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?