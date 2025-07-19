Ankara'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı

Ankara\'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı
19.07.2025 14:38
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2013'teki cinayetle ilgili 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Ankara'da 2013'ün Şubat ayında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, 12 yıl sonra emniyete yapılan ihbarla aydınlatıldı.

1 Şubat 2013 günü Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Kemal Güven Aydoğan, vücuduna isabet eden 6 kurşun sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hakkında dava açılan şüpheli A.C.Ö. beraat ederken, kimliği tespit edilemeyen diğer şüphelinin dosyası ise tefrik edildi. O dönem aydınlatılamayan cinayetle ilgili 12 yıl sonra yapılan ihbar üzerine yeniden çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan ihbarcı, Aydoğan'ın arasında husumet bulunan 3 kişi tarafından öldürüldüğünü, olayda kullanılan silahın bu üç kişi ile onlara yardım eden bir kadın tarafından saklandığını ileri sürdü.

İhbar üzerine telefon kayıtları incelemeye alındı

Alınan bilgiler üzerine savcılık tarafından ihbarcının söylediği kişiler arasındaki cep telefonu görüşmeleri incelendi. Kayıtlarda şüphelilerin olay günü ve sonrasında birçok kez görüşme yaptığı ortaya çıktı. Başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları belirlenen şüpheliler Ş.K., N.Y., B.K. ve H.K. hakkında soruşturma başlatıldı. 4 şüpheli ile o dönem ifadesi alınmadığı anlaşılan maktul Aydoğan'ın annesi Sevim Aydoğan'ın da müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Şüphelilerden Ş.K. ifadesinde, Aydoğan ile herhangi bir problemi olmadığını, olayla bağlantısının bulunmadığını, o dönem taksicilik yapması sebebiyle de kayıtlara takıldığını ileri sürdü. Diğer şüpheli Ş.K.'nın annesi H.K. ise ifadesinde silahın evinden alındığına yönelik iddiaları kabul etmediğini söyledi. Şüpheli N.Y. ve B.K., herhangi bir suçlarının olmadığını savunarak, cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü.

İhbarcının cinayette kullanılan silahın yok edilmek üzere şüpheli N.Y.'nin annesi F.Y.'nin evine götürüldüğünü iddiası üzerine savcılık tarafından yapılan araştırmada silahın defalarca el değiştirdiği tespit edildi. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan F.Y., 12 yıl önce oğlu ile diğer şüpheli Ş.K.'nin köydeki evine geldiklerini, Ş.K.nın kendisine bir av tüfeği verdiğini ve dereye atmasını istediğini söyledi. İsteği yerine getirdiğini söyleyen F.Y., silahın daha sonra köydeki çoban T.C. tarafından bulunduğunu duyduğunu belirtti.

Tüfek iki kez daha el değiştirmiş

Beyanlar üzerine ifadesine başvurulan çoban T.C., tüfeği H.A.'ya sattığını söyledi. H.A. ise silahı M.A. isimli birisine hediye ettiğini beyan etti. İfadesi alınan M.A., silahı daha önce hiç kullanmadığını, köydeki evinde muhafaza ettiğini dile getirdi. Söz konusu tüfek polis ekiplerince teslim alındı.

4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Tamamlanan soruşturma çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheliler arasındaki telefon görüşmelerinin olayın gerçekleştiği sabah erken saatlerde olması sebebiyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. İddianamede, ateş eden kişinin Ş.K. olduğu, Aydoğan'ın ise ikinci atışla vurulduğu belirtildi. N.Y. B.K. Ş.K. ile H.K.'nın cinayeti birlikte işlediklerine dair kuvvetli delillerin bulunduğu ve kamu davası açmak için kanaatlerin yeterliliğin sağlandığı belirtilen iddianamede, 4 şüpheli hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

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