Ankara'da 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

Ankara\'da 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Tuna Parkı'nda 17 yaşındaki genç, E.N.D. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç, hayati tehlikesi devam ederken şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.02.2024 00:56
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Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 Yaşındaki H.Ü., E.N.D. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.Ü., Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli E.N.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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