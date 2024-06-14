Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Ankara Çankırı Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

14.06.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara Çankırı Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç birbirine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Kalecik, Çankırı, trafik, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:12 Türkiye’de kripto para ticaretine getirilecek vergi netleşti Türkiye'de kripto para ticaretine getirilecek vergi netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 23:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement