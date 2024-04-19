Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki 06 FY 5533 plakalı aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki 06 HD 6585 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, sürücülüğünü B.M.'nin yaptığı 06 T 6949 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına isabet ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi ve binada hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.
Fatih'te yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan bir kişi, üst komşusunun çıkardığı sesten rahatsız olduğu için balyoz ve matkapla kapıyı kırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da kapıyı ateşe verdi. Polis, itfaiye ve özel harekat polisleri olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aksaray'da bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu fren yapan bir tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Esenler'de araç içerisinden silahla havaya ateş ettikleri anı sosyal medyada paylaşan iki şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?