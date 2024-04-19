Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Fatih'te Psikolojik Sorunları Olan Kişi Üst Komşusunun Kapısını Kırmaya Çalıştı ve Ateşe Verdi

Fatih'te yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan bir kişi, üst komşusunun çıkardığı sesten rahatsız olduğu için balyoz ve matkapla kapıyı kırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da kapıyı ateşe verdi. Polis, itfaiye ve özel harekat polisleri olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.