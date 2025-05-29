Ankara\'da 3 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

Ankara'da iki farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde toplam 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Adana'dan çok sayıda kaçak elektronik sigara getirileceği yönündeki istihbari bilgiler üzerine harekete geçti. 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli olarak belirlenen 2 araca yönelik Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde bulunan toplam 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANKARA