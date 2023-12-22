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Ankara'da 6 ayrı evden hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 6 ayrı evden hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, aralık ayı içerisinde gerçekleşen 6 ayrı evden hırsızlık suçunu titiz bir çalışma sonucunda çözerek 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin havanın kararması ve ışıkların yanmaması fırsatını kullanarak para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları çaldığı belirlendi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüpheliler tutuklandı.

Ankara\'da 6 ayrı evden hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı
22.12.2023 - 15:30,
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Ankara'da bir ayda 6 evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, aralık ayında 6 ayrı evden yapılan hırsızlıkların şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan adreslerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.B. ve H.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin 6 ayrı olayda hava karardıktan sonra ışıkları yanmayan evlere girerek para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları çaldıkları öğrenildi.

Zanlıların çaldığı elektronik eşyaların sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 6 ayrı evden hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 6 ayrı evden hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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