Ankara\'da Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Ankara'da, gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Akyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde yer alan bir ahırda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece 03.00 sıralarında ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve belediye ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan ahır kullanılamaz hale geldi. - ANKARA