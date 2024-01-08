Ankara\'da Akaryakıt İstasyonunda Gaz Sızıntısı

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan tankerde gaz sızıntısı meydana geldi. Kısa süre içerisinde ekiplerin müdahale ettiği olayda faciadan dönüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Ankara Ayaş yolu istikametinde bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan LPG tankerinde sızıntı olduğu fark edildi. Saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, akaryakıt personeli sızıntıyı fark ederek polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gaz kaçağı olan tankeri güvenlik tedbiri alarak yakınlarda bulunan boş bir araziye taşıdı. Tanker ve akaryakıt istasyonuna köpükle ekipler tarafından müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken, istasyonda temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre hizmet verilmedi. - ANKARA