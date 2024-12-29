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Ankara'da atık deposunda yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir atık fabrikasının yanındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı etkisi altına alan yangın, yandaki geri dönüşüm fabrikasına da sıçradı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, atık fabrikasının deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede dört katlı binanın ilk iki katını etkisi altına aldı. Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ya da ölü olmadığını tespit edilen yangında, itfaiye ekiplerinin kontrol alındı.

"Can kaybı yok çok şükür"

Fabrika sahibi Yakup Çelik, "Biz pazar günü kapalıydık. Yanımızda bulunan boş binanın zemin katında yangın çıkıyor. Herhangi bir zararımız yok. Can kaybı yok çok şükür. Binanın altında çıkan bir yangın. Binaya da zarar gelmemiş. Yangının sebebini bilmiyorum. Soğutma çalışmaları yapılıyor bu kadar uzun sürmemesi lazımdı" diye konuştu.