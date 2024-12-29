Ankara'da Atık Fabrikasında Yangın

Ankara'da atık fabrikasındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde atık fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın ilk 2 katında yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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