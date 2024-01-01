 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Balıkçı Dükkanında Yangın: 500 Bin Lira Zarar - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Balıkçı Dükkanında Yangın: 500 Bin Lira Zarar

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir balıkçı dükkanında gece yarısı çıkan yangın, büyük bir yıkıma neden oldu. Yangının sigorta panolarından çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda dükkanda 500 bin lira zarar meydana geldi. Dükkan sahibi, çocuğunun SMA hastası olduğunu ve hem çocuğuyla ilgilenmek hem de dükkana bakmakta zorlandığını ifade etti.

Ankara\'da Balıkçı Dükkanında Yangın: 500 Bin Lira Zarar
01.01.2024 - 13:39,
Abone Ol

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir balıkçı dükkanını gece yarısı alevler sardı. Dükkanda büyük yıkım bırakan yangının sigorta panolarından çıktığı belirlendi.

Yangın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sigorta panolarında çıkan yangın sonrası, balıkçı dükkanını alevler sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası dükkanda 500 bin lira zarar oluştu.

Olay yerine ulaştığında her yerin kapkaranlık olduğunu belirten Ahmet Durmuş, "Hesaplarıma göre 500 bin liralık zarar var. Bu yükün altından kalkar mıyız bilemiyorum ama sıkıntı sadece bu değil. Ben SMA hastası bir çocuğun babasıyım. Çocuğum için çırpınırken dükkana da fazla gelemiyordum. Çünkü devamlı çocuk için hastaneler, stantlar organizasyonlar derken ömrümüz böyle gidiyordu. Çocuk 10 aylık oldu. Onunla uğraşmaktan zaten dükkanla da uğraşamıyorduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sigorta, Ankara, Çocuk, İtfaiye, Hastane, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Balıkçı Dükkanında Yangın: 500 Bin Lira Zarar - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.6'lık deprem anından ilk görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 14:54:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Balıkçı Dükkanında Yangın: 500 Bin Lira Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement