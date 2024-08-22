Ankara'da başlayan orman yangını Gerede'ye sıçradı - Son Dakika
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Ankara'da başlayan orman yangını Gerede'ye sıçradı

Ankara\'da başlayan orman yangını Gerede\'ye sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alınırken, bir bölgenin yeniden alevlenmesi neticesinde vatandaşlar hayvanlarını güvenli alana tahliye etti.

22.08.2024 11:29
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alınırken, bir bölgenin yeniden alevlenmesi neticesinde vatandaşlar hayvanlarını güvenli alana tahliye etti.

Dün saat 12.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü ve Berçin Çatak Yaylası'na sıçradı. Yerleşim alanını tehdit eden alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Yangın 22 saat sonra kontrol altına alınırken, Demirler Köyü'nün hemen üstüne bulunan ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. Ormanlık alan yakındaki evde bulunan Kadir Sakal ve ailesi hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Kadir Sakal, hayvanlarını yangın sebebiyle güvenli alana götürdüğünü, ekiplere yardımcı olduğunu söyledi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da başlayan orman yangını Gerede'ye sıçradı - Son Dakika

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