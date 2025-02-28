Ankara'da Bıçaklama Olayı: Şahıs Atladı - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklama Olayı: Şahıs Atladı

Ankara\'da Bıçaklama Olayı: Şahıs Atladı

Psikolojik sorunları olan bir kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı.

28.02.2025 16:06
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Ankara'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen şahıs, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Bıçaklanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atlayan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen M.Ç., bilinmeyen bir nedenle saldırdığı arkadaşı A.C.'yi bacağından bıçakladıktan sonra 4. kattaki iş yerinin camından atladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.C.'nin durumunun iyi olduğu, M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Düşen kişi ölü gibiydi"

Olaya tanık olan esnaflardan Orhan Ak, "Ses duyduk. Birinin yere düştüğünü gördük. Yukarıdan da birisi yere bakıyordu. Elinde kan lekeleri vardı. Muhtemelen kavga etmişlerdi. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Olaya karışanları tanımıyorum" dedi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bıçaklama Olayı: Şahıs Atladı - Son Dakika

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