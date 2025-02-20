Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı - Son Dakika
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Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir genç adam, tartıştığı eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanırken, talihsiz kadının pencereye çıkıp yardım istediği anlar kameraya yansıdı.

20.02.2025 21:49
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

EŞİ VE 5 YAŞINDAKİ KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, olay saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.E. (24) ve eşi G.N.E. (21) tartışmaya başladı. A.E., tartışmanın büyümesiyle eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakladı.

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

PENCEREDEN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ

Yaralanan kadın, pencereden bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, A.E. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ve kardeşi ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİNİ DE BIÇAKLADIKTAN SONRA YAKALANDI

Yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, A.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    İnsanların Psikolojisi Bozuk Hergün Yaralama Ve Ölüm Oluyor 24 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    vicdansız, 5 yaşındaki çocuğu neden bıçakladın. 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    hep denetim serpestlik olursa boyle suclular disarda cirit atar olan mahsumlara olur hepsi bu 0 0 Yanıtla
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