Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

EŞİ VE 5 YAŞINDAKİ KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, olay saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.E. (24) ve eşi G.N.E. (21) tartışmaya başladı. A.E., tartışmanın büyümesiyle eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakladı.

PENCEREDEN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ

Yaralanan kadın, pencereden bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, A.E. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ve kardeşi ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

KENDİNİ DE BIÇAKLADIKTAN SONRA YAKALANDI

Yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, A.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.