Ankara\'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan iki kişi yaralandı.

Olay, Sincan Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga esnasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Kavga polis ekipleri tarafından sonlandırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA