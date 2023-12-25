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Ankara'da bir kişi 4 çocuğunun annesini silahla öldürdü - Son Dakika
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Ankara'da bir kişi 4 çocuğunun annesini silahla öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi olan 4 çocuğunun annesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.12.2023 - 14:43,
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Başkentte koca dehşeti: 4 çocuk annesi eşini öldürdü

ANKARA - Başkentte bir kişi tartıştığı 4 çocuğunun annesini silahla vurarak öldürdü.

Olay dün, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mikail B. ile eşi Sultan Başer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mikail B. evinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 çocuğunun annesi Sultan Başer'i vurdu.

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Mikail B.'yi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Başer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının cenazesi öğle namazını müteakip Ortaköy Mezarlığına defnedildi.

Mikail B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ankara\'da bir kişi 4 çocuğunun annesini silahla öldürdü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir kişi 4 çocuğunun annesini silahla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bir kişi 4 çocuğunun annesini silahla öldürdü - Son Dakika
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