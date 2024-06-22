Ankara'da Bir Markette Telefon Hırsızlığı

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Ankara'nın Sincan ilçesi bir markette yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi marketin manav kısmında duran telefonu alıp götürdü. Telefonun arka bölümünde kılıfında 500 dolar olduğu da öğrenildi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA