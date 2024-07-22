Ankara'da Bisiklet Kazası: Çocuk Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Park Halindeki Araça Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Bisiklet Kazası: Çocuk Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Park Halindeki Araça Çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir çocuk, otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda bisikletinin kontrolünü kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

22.07.2024 13:46
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Ankara'da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan ve bisikletinin kontrolünü kaybeden çocuk, park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle giden bir kız çocuğu, yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolü kaybeden çocuk, park halindeki başka bir araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bisiklet Kazası: Çocuk Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Park Halindeki Araça Çarptı - Son Dakika

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