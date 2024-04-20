Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 Nisan'da bıçaklanarak öldürülen kadının, kocası tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Oğlundan gelen mesajın kocası tarafından gönderildiğinden habersiz dışarı çıkan talihsiz kadın, gözü dönmüş eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da 11 yıl önce evlendiği K.C.'den (36) şiddet gördüğünü iddia eden Yonca Kazan Coşkun (32), boşanma davası açtıktan sonra aile evine döndü. Çiftin 10 ve 7 yaşındaki çocukları ise babalarında kaldı. 6 aylık uzaklaştırma karanın sona ermesinin ardından K.C., eşinin yaşadığı apartmanın önüne gitti. K.C., ele geçirdiği oğlunun telefonundan Coşkun'a "'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum" yazılı mesaj gönderdi. Her şeyden habersiz endişeli bir şekilde dışarıya çıkan Coşkun, elinde bıçakla bekleyen K.C. ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan Coşkun, evinin banyosuna saklandı. Banyo kapısını kıran K.C., saldırdığı eşini bıçakladı. Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.
İfadesi ortaya çıktı
Yakalanan K.C., savcılıktaki ifadesinde, eşiyle cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söylediğini ve 'Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?' dediğini iddia etti. Saldırgan şahıs, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Kocası Tarafından Tuzağa Düşürülerek Öldürüldü - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
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