Ankara\'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Tehdit ve Saldırı

14.04.2026 14:40
Boşanma aşamasındaki eşi, kadının evine kurşun açıp otomobilini ateşe verdi. Kadın sürekli tehdit ediliyordu.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından yaşadığı ev kurşunlanan ve otomobili ateşe verilen kadın o anları anlattı. Mağdur kadın sürekli tehditlere maruz kaldığını belirterek, "Eşimin öldürme planları vardı. Bana sürekli, 'seni ve aileni öldüreceğim' diye tehditler savuruyordu" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi 1646. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, eşi Harun Şahin'den (39) fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Sümeyra Şahin (31), 6 ay önce açtığı boşanma davasının ardından babasının evine yerleşti. Şahin, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi tarafından taşındığı günden sonra da tehditler almaya devam etti. Gönderdiği mesajlara karşılık alamadığı için öfkelenen Şahin ise karısının, ailesiyle yaşadığı eve pompalı tüfekle 7 el ateş etti ve ortak kullandıkları 06 BZ 3892 plakalı otomobili benzin dökerek yaktı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği evde şans eseri kimse yara almadı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan saldırganın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Araca benzin döktüğü anları kayda alıp eşine göndermiş

Öte yandan, saldırgan Harun Şahin'in yaktığı araca benzin döktüğü anları kayda aldığı ve tehdit mesajlarıyla birlikte olaydan önce eşine gönderdiği ortaya çıktı.

"Sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğimi anladım"

Olayla ilgili konuşan mağdur Sümeyra Şahin, "6 ay önce boşanma sürecindeki eşimle yollarımızı ayırmıştık. Daha sonra hukuki işlemleri başlattım. Bu zaman içinde kendisinin sürekli tehdit içerikli mesajlarına maruz kaldım. 6 ay boyunca evimin önüne dahi çıkamıyordum. Korkuyordum. Yaptıklarıyla yaşam hakkımı kısıtladı. Birlikte yaşadığımız dönem beni bıçaklamakla tehdit etti ve bana sopayla şiddet uyguladı. Canımın tehlikede olduğunu, sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğimi anladım. Takıntılı ve kendi istediği olmadığında bize zarar vermeye çalışıyordu. Artık katlanamıyordum" ifadelerini kullandı.

"Aracın üzerine benzin döktüğü anlara ait video kaydını bana attı"

Evlerine defalarca ateş açıldığını dile getiren Şahin, "Dün akşam eve geldikten kısa bir süre sonra olaylar başladı. Öncesinde bana yine mesajlar gönderdi. Aracın üzerine benzin döktüğü anlara ait video kaydını bana attı. Bunların hiçbirine cevap vermediğim için öfkelenmiş. Arabayı ateşe verdi. Mahkeme kararıyla aracın kullanım hakkı bendeydi ve üzerime kayıtlıydı. Elinde pompalı tüfek vardı. Aracı yaktıktan sonra camlara ateş etti. Oradaki hedefi boşa ateş açmak değildi, bizim canımıza kastetmekti. Aklında öldürme planları vardı. Bana sürekli, 'seni ve aileni öldüreceğim' diye tehditler savuruyordu. 7 el silah sesi duyduk. Çok korktuk. Şoka girdik. Hala etkisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Yıllarca cezasını çeksin istiyorum"

Rahat bir nefes almak istediğini söyleyen Şahin, "Haberlerde çok fazla kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Bunlardan biri de ben olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. Adaletimize güvenmek istiyorum. Bunu yapanın az bir ceza almasını istemiyorum. Yıllarca cezasını çeksin istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Advertisement
