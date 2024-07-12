Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran 45 yaşındaki Kerim Yücel hayatını kaybetti. Alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın büyük ihtimalle alkol sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

12.07.2024 16:12
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Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel'in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

"Büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu"

Olayla ilgili konuşan Yücel'in arkadaşı Savaş Koç, "Mahalleden arkadaşımızdı. Olayı öğrendikten sonra evine geldik. Kimse yoktu. Hastaneye gittik. Orada vefat ettiğini öğrendim. Üzüldük. Bunu yapacak birisi değildi. Kötü birisi de değildi ama alkol kullanırdı. Bu olayda büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu. Silahın içerisinde mermi olduğunu unutuyor herhalde. Silahı da göstermeye çalışırken kendisine ateş etmiş. Ne zamandan beri silahı vardı bilmiyorum. Kendi canına kıyacak birisi değil. Cesedi şu anda Adli Tıpta. Yarın da defin işlemleri yapılacak. Kimseyle bir sorunu yoktu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Canlı Yayın Yapan Adam Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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