Ankara'da Çatı Yangını: 3 Yaralı

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Başkentte korkutan çatı yangını: 3 yaralı

ANKARA - Başkentte iki katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan 3 kişi zehirlendi.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından katlara yayılmadan söndürülürken dumanlardan zehirlenen 3 apartman sakini hastaneye sevk edildi.