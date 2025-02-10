Ankara\'da Cinnet: 3 Çocuk Yaralandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne 3 çocuğun bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir çocuk ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANKARA