Ankara\'da 4 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlıya 111 yıl hapis istemi

3.Sayfa

Başkentte 8-10 yaş arası dört çocuğu "bana yardım edin" bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında soruşturma tamamlandı. Sanığın, 111 yıla kadar hapis cezası istendi.

"YARDIM EDİN" DİYEREK KANDIRDI, TACİZ ETTİ

Akıllara durgunluk veren olay, 10 Ağustos 2023'te Ankara Sincan'da yaşandı. 43 yaşındaki Evren Demirci, yaşları 8-10 arası değişen dört çocuğun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin" diyerek yardım istedi. Çocukların yardım etmesinin ardından Demirci çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı. Bunu gören çocuklar kaçmaya çalışırken içlerinden birisi takılarak düştü. Durumu fırsat bilen sanık Demirci küçük çocuğu bodrum katta bulunan kömürlük içine alarak, pantolonunu indirdi. Demirci, daha sonra küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı.

Yaşanan olayına ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri geldi. Yakalanan şüpheli işlemlerini tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNSEL ORGANINDAN ISIRDI, BİZ KAÇTIK"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuklardan A.K., "9 yaşındayım. Sokakta oynarken adam bizi çağırdı, 'Beni aşağı indirin, size lolipop vereceğim' dedi. H.A'nın elinden tuttu, bodruma çekti. H.A kaçmaya çalıştı, ayağı demire takıldı, adam H.A'yı ayağından tuttu çekti cinsel organından ısırdı, biz kaçtık, annesine söyledik. H.A bağırarak dışarı çıktı, polisler geldi" dedi.

3 AYRI SUÇTAN 111 YIL HAPİS İSTEMİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma tamamlanırken, Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.