Ankara\'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da boya ve inşaat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, sabah 09.30 sıralarında Altındağ'ın Önder Mahallesinde yer alan bir depoda meydana geldi. İddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar içerdeki inşaat ve boya malzemelerine sıçradı. Yanan malzemelerden yayılan alevler kısa sürede deponun her yerini tutuşturdu. Yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından yanan deponun etrafındaki kişiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Küle dönen depoda maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin ise sürdüğü aktarıldı.
"İşyerini kurtarmak için sonuna kadar müdahale edeceğiz"
Olay yerinden incelemelerde bulunan Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bilgi sabah 09.33'te gelmiş. 09.38'te de itfaiyemiz gelmiş. 17 istasyon, 38 ekip yangına müdahale ediyor. İş yeri sahibinin söylediğine göre içerisi yanıcı malzemelerle doluymuş. İşyerini kurtarmak için sonuna kadar müdahale edeceğiz. Diğer dükkanlara sıçrama gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.
"Patlamalarda oldu"
Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Tamer Ağbal, "İlk başta çok küçük bir yangın vardı. Alevler bir anda parladı. İçeride kimyasal maddeler ve dış cephe yalıtımları varmış. Yangın başlayınca herkes kaçmış. İtfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Bir anda çıktı yangın. Ne olduğunu alamadık. Patlamalarda meydana geldi" ifadelerine yer verdi.
"Alevleri boyutu çok büyüktü"
Yangının çok büyük olduğunu ifade eden Sezai Yılmaz, "Bildiğim kadarıyla sobadan dolayı çıkmış yangın. Burası inşaat malzemelerin satıldığı bir depoydu. Bizler de zaman zaman alışveriş yapıyorduk. Patlama sesleri duyduk. Alevleri boyutu çok büyüktü. Ardından da itfaiye ekipleri gelip çalışmalara başladı" dedi.
"Çatıda küçük bir yangın vardı, birden büyüdü"
Çevre esnaflardan Hakan Albayrak, "Çatıda küçük bir yangın vardı, birden büyüdü. Çok büyük bir yangındı. Söndürme çalışmaları yapılıyor. Küçük çapta patlamalar oldu" diye konuştu. - ANKARA
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