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Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü 11 araca hasar verdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü 11 araca hasar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ö.'nün kullandığı 06 BA 3607 plakalı kamyonet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başlayan kamyonet, seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Kazada kamyonet ve çarpıştığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, İ.Ö. ve diğer araçlarda bulunan kişilerde herhangi bir yaralanma olmadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.