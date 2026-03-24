Ankara\'da Doğal Gaz Sızıntısı: Baba ve Kızı Vefat Etti

Ankara'da doğal gaz sızıntısına maruz kalmaları sonucu vefat eden baba ile zihinsel engelli kızı son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Yenimahalle'de yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evdeki eşinden ve kızından haber alamayan Beyhan Ertürk, durumu site yönetimine bildirdi. Yoğun doğal gaz kokularının duyulduğu evin kilitli kapısının çilingir tarafından açılması üzerine içeriye girenler baba Aydın Ertürk ile 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı Deren Ertürk'ün cesediyle karşılaştı. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen baba ile kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan baba ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ertürk ile kızının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ile kızın kesin ölüm nedeninin ise incelemelerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

Öte yandan iddialar arasında ise, kızının durumundan dolayı bunalıma giren babanın kasıtlı olarak evdeki ocağı açarak olayı gerçekleştirdiği yer aldı. - ANKARA