Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara\'da Doğalgaz Patlaması: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da kazı çalışmaları sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi, bir otomobil yandı.

04.10.2024 13:35
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Ankara'da kazı yapan iş makinasının neden olduğu iddia edilen doğalgaz patlamasında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Caddesi Elfidan Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, kazı yapan iş makinasının kepçesi doğalgaz hattı borusunu deldi. Bölgede bir süre gaz sızıntısı yaşandıktan sonra patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Büyüyen alevlerin sıçradığı park halindeki 06 S 3220 plakalı otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gaz kaçağı kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

"Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı"

Olaya tanık olan Barış Cankurt, "İş makinası çalışma yapıyordu, doğalgaz kaçağı meydana geldi. Ardından ekipler geldi, etrafa şerit çekti. Arkadaşımızın arabası da oradaydı. Almasına müsaade etmediler. Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı. Otomobil tamamen yanmaya başladı. Sonrasında durumu kontrol altına aldılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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