Polis ve savcı kılığında 4 milyon liralık dolandırıcılık - Son Dakika
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Polis ve savcı kılığında 4 milyon liralık dolandırıcılık

07.06.2026 08:18
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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 şüpheli, 4 milyon lira değerindeki eşyayı dolandırdı.

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişinin 4 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, bir vatandaşı dolandıran şüphelilerin, mağdurun yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini elden teslim aldığı anlaşıldı. Şüphelilerden birinin müştekinin adresine giderek kendisinin kamu görevlisi olduğuna adamı inandırdığı ve ziynet eşyaları ile dövizleri teslim aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında; müştekinin ziynet eşyası ve dövizleri verdikten birkaç saat sonra dolandırıldığını anladığı ve duruma ilişkin müracaatta bulunduğu öğrenildi. 4 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmaların akabinde bir berber dükkanında arama yapan Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyası ve dövizleri saklandıkları yerden çıkardı. Yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ve savcı kılığında 4 milyon liralık dolandırıcılık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ve savcı kılığında 4 milyon liralık dolandırıcılık - Son Dakika
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