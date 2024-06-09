Ankara'da düğün konvoyunda patinaj yapan araç trafiği birbirine kattı

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Ankara'da düğün konvoyunda patinaj yapan bir araç trafiği birbirine kattı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Fatih Caddesi'nde düğün konvoyundaki bir otomobil, yolda patinaj yaparak yol ortasında durdu. Kentin en işlek caddesi üzerinde bölgenin en kalabalık olduğu zamanda trafiği kesen ve araç lastiğini yakarak çevreyi dumana boğan sürücünün bu hareketi vatandaşların tepkisine neden oldu. Arıza yaparak yol ortasında kalan aracın olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANKARA