Ankara'da düzenlenen operasyonda 48 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 62 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 30.05.2024 günü Ankara merkezli 22 ilde yapılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmiş olup, 48 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardır" denildi. - ANKARA