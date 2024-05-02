Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Kapıların Kilitli Kalması Nedeniyle Gerginlik - Son Dakika
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Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Kapıların Kilitli Kalması Nedeniyle Gerginlik

Ankara\'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Kapıların Kilitli Kalması Nedeniyle Gerginlik

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 266 numaralı hatta çalışan bir EGO otobüsünün şoförü ile yolcular arasında kapıların kilitli kalması nedeniyle gerginlik yaşandı. Şoför, önce kapıları açmayarak yolcuları indirmek istedi, ardından otobüsü durdurdu. Bu sırada çocuklar otobüsün içerisinde kaldı ve aşağıya inmek isteyen vatandaşlar kapıların açılmasını istedi. Ancak şoför kapıları açmayınca tartışma ve gerginlik yaşandı.

02.05.2024 14:34
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Ankara'da EGO otobüsü şoförü ile yolcular arasında iddiaya göre kapıların kilitli kalması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Olay, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 266 numaralı hatta çalışan 06 DTT 142 plakalı EGO otobüsünün şoförü ve yolcular arasında gerginlik yaşandı. İlk önce kapıları açmayan, ardından güzergahı üzerindeki durağa uzak noktada otobüsü durduran şoför, yolcuları burada indirmek istedi. Bazı vatandaşların aşağıya inmesiyle şoför kapıları tekrar kapatınca çocukları otobüsün içerisinde kaldı. Çocuklarını aşağıya indirmek isteyen vatandaşlar kapıların açılmasını istemesine rağmen şoför kapıları açmayınca tartışma ve gerginlik yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Kapıların Kilitli Kalması Nedeniyle Gerginlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da EGO Otobüsü Şoförü ile Yolcular Arasında Kapıların Kilitli Kalması Nedeniyle Gerginlik - Son Dakika
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