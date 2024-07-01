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Ankara'da ekili arazide çıkan yangın paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde ekili arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın akşam saatlerinde Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Akyurt Devlet Hastanesinin önündeki ekili arazide çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken 50 dönümlük arazi yangından etkilendi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Akyurt Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti. İlçenin çoğu bölgesinden görülen yangın müdahaleler sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.