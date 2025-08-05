Ankara\'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da yol yapım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki belediye işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokakta yol yapım çalışması sırasında ölçüm cihazı elektrik tellerine temas eden 19 yaşındaki Keçiören Belediyesi işçisi akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA