Ankara'da Eşini Makasla Öldüren Şahıs Yakalandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşini makasla öldüren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran saat 14.30 sıralarında Sincan ilçesinde L.P. isimli bir kadının ölümü ile sonuçlanan kesici delici alet ile kasten öldürme olayının şüphelisi M.P.'yi yakalamak üzere çalışmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde şüphelinin Keçiören ilçesinde bir inşaatta saklandığını belirledi. Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kıskıvrak yakalanan M.P. polise verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştıklarını ve bu esnada evde bulunan makası kullanarak eşi L.P.'yi öldürdüğünü, suç aleti makası da evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi. Şüpheli M.P.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA