Ankara\'da etkili sağanak yağmur başladı

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Ankara'nın birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Çankaya ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve vatandaşların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. - ANKARA