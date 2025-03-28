Ankara'da Feci Kaza: 9 Aylık Bebek ve 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'daki feci kazada ölenler arasında 9 aylık bebek ile 6 yaşında çocuk olduğu öğrenildi

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında 6 yaşındaki Görkem Yıldırım ile 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir olduğu tespit edildi.

Kaza, Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden Muhammet Emin Özdemir idaresindeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönden Haymana istikametine giden Abdullah Özgen kontrolündeki 06 EPP 091 plakalı iki otomobil önden çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler müdahalesi sonucu kazadan yaralı kurtulan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir Haymana Devlet Hastanesine nakledildi. Aralarında 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir ile 6 yaşındaki erkek çocuğu Görkem Yıldırım ve sürücü olan oğlu ile aynı isme sahip Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir olmak üzere iki araçtaki toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin cenazeleri olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü.