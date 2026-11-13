Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 şüpheli finansal destekle gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş veya görmemiş örgüt mensuplarına finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 6 şüpheliye yönelik 13 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.