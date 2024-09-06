Ankara'da firari şahıs yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen İ.G. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANKARA
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