Ankara\'da ABB\'ye ait kamyon kaza yaptı: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait kamyon, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaptı. 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde meydana geldi. Civarda yol açma çalışması sırasında ABB'ye ait bir kamyo fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mansur Yavaş da kazayı doğruladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA