Görme engelli bireylerin telefonunu çalan vicdansız hırsızdan pişkin savunma

Hasan Balta:

1-2-3 defa yapdıda ; 32 tane suç dosyası olan adam bir daha gün yüzü görmemeli… çıkınca yine yapacak belli … İnsanların ne suçu var. Belki insanın tüm birikimini çalacak. Adalet sisteminde bu tür tekrarlı suçlar için önür boyu hapis olmalı… caydırıcılığı olmalı