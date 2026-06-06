Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu

06.06.2026 08:24
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Ankara'da hacizli ve çalıntı araçlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı, motor ve şanzıman ele geçirildi.

Ankara'da hacizli ve çalıntı araçlar ile depremde hasar gören araçlar üzerinde "change" işlemi yapılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla "change" yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Ankara Oto Sanayi'de bulunan, oto yedek parçası satışı yapan 2 ayrı iş yerinde arama kararına istinaden çalışma yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı oldukları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve 4 adet şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen motor ve şanzımanların Kriminal Laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu - Son Dakika

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